Інвестиції в стилі Воррена Баффета: куди вкладати гроші в умовах інфляції

Увесь світ переживає рекордні темпи інфляції. Щоб не сидіти та не дивитися як купівельна спроможність заощаджень падає, можна вкласти їх в активи, в які інвестує мільярдер Воррен Баффет, один з найуспішніших інвесторів сьогодення.

Інфляція не спадає

У жовтні інфляція у США склала 6,2% в річному вимірі. Якщо раніше влада ще заявляла про тимчасовість росту цін, то зараз риторика змінилася.

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Мабуть, настав вдалий час відмовитися від цього слова "тимчасовість" і спробувати більш чітко пояснити, що ми маємо на увазі. Я думаю, що ризик зростання інфляції зріс,

– сказав голова ФРС Джером Пауелл.

У що вкладати гроші

В Україні інфляція ще на вищому рівні – у жовтні вона склала 10,9% у річному вимірі.

Легендарний Воррен Баффет має на своєму досвіді організацію інвестиційного портфеля в час, коли відсоток інфляції був двозначним. Головне, щоб компанія, акцію якої купує інвестор в умовах інфляції, відповідала 2 умовам:

компанія може легко підняти ціни на свої товари / послуги;

можливість зайнятися додатковим бізнесом без великих витрат.

Таким вимогам у портфелі Воррена Баффета відповідають наступні активи.

American Express



American Express росте у капіталізації під час інфляції / Фото Unsplash

American Express продемонструвала, що може легко підіймати ціни – річна плата за платинову картку зросла з 550 доларів одразу до 695 доларів. До того ж інфляція тільки грає на руку компанії – вона заробляє на відсотку від транзакцій. Оскільки сума транзакцій зросла, то й доходи відповідно стали більшими.

Berkshire Hathaway Воррена Баффета володіє 151,6 мільйона акцій AXP на суму понад 23 мільярди доларів. За останній рік акції принесли інвестору 25% доходу.

Coca-Cola



Coca-Cola є одним з лідерів на глобальному ринку / Фото Unsplash

Coca-Cola – надійна інвестиція, оскільки пляшка цього напою доступна більшості людям навіть в часи кризи. З огляду на свою вагому позицію на ринку, компанія може підняти ціни або вдатися до хитрості – залишити ціну незмінною, але зменшити розмір пляшки.

Воррен Баффет тримає Coca-Cola у своєму портфоліо з кінця 80-х. Сьогодні Berkshire володіє 400 мільйонами акцій компанії на суму приблизно 20,1 мільярда доларів.

Apple



Клієнти Apple готові платити більше за приналежність до "клубу" / Фото Unsplash

Нові моделі iPhone стають все дорожчими. Останній iPhone 13 Pro може обійтися в 1600 доларів. Хоча конкуренти пропонують дешевші пристрої, багато споживачів не хочуть жити за межами спільноти Apple.

Сьогодні Apple займають ключове місце в портфелі Баффета – 40%. Однією з причин такої концентрації є явне зростання курсу акцій технологічного гіганта. За останні п’ять років акції Apple виросли на 491%.

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