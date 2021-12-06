Инвестиции в стиле Уоррена Баффета: куда вкладывать деньги в условиях инфляции

Весь мир переживает рекордные темпы инфляции. Чтобы не сидеть и не смотреть как покупательная способность сбережений падает, можно вложить их в активы, в которые инвестирует миллиардер Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов.

Инфляция не спадает

В октябре инфляция в США составила 6,2% в годовом исчислении. Если раньше власти еще заявляли о временном роста цен, то сейчас риторика изменилась.

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Пожалуй, пришло удачное время отказаться от этого слова "временность" и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду. Я думаю, что риск роста инфляции вырос,

– сказал глава ФРС Джером Пауэлл.

Во что вкладывать деньги

В Украине инфляция еще на высшем уровне – в октябре она составила 10,9% в годовом исчислении.

Легендарный Уоррен Баффет имеет в своем опыте организацию инвестиционного портфеля в то время, когда процент инфляции был двусмысленным. Главное, чтобы компания, акцию которой покупает инвестор в условиях инфляции, отвечала 2 условиям:

компания может легко поднять цены на свои товары/услуги;

возможность заняться дополнительным бизнесом без больших затрат.

Таким требованиям в портфеле Уоррена Баффета отвечают следующие активы.

American Express



American Express растет в капитализации во время инфляции / Фото Unsplash

American Express продемонстрировала, что может легко поднимать цены – годовая плата за платиновую карту выросла с 550 долларов сразу до 695 долларов. К тому же, инфляция только играет на руку компании – она зарабатывает на проценте от транзакций. Поскольку сумма транзакций возросла, то и доходы соответственно стали больше.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета владеет 151,6 миллиона акций AXP на сумму свыше 23 миллиардов долларов. За последний год акции принесли инвестору 25% дохода.

Coca-Cola



Coca-Cola является одним из лидеров на глобальном рынке / Фото Unsplash

Coca-Cola – надежная инвестиция, поскольку бутылка этого напитка доступна большинству людей даже во времена кризиса. Учитывая свою весомую позицию на рынке, компания может поднять цены или прибегнуть к хитрости – оставить цену неизменной, но уменьшить размер бутылки.

Уоррен Баффет держит Coca-Cola в своем портфолио с конца 80-х. Сегодня Berkshire владеет 400 миллионами акций компании на сумму примерно 20,1 миллиарда долларов.

Apple



Клиенты Apple готовы платить больше за принадлежность к "клубу" / Фото Unsplash

Новые модели iPhone становятся все дороже. Последний iPhone 13 Pro может обойтись в 1600 долларов. Хотя конкуренты предлагают более дешевые устройства, многие потребители не хотят жить за пределами сообщества Apple.

Сегодня Apple занимают ключевое место в портфеле Баффета – 40%. Одной из причин такой концентрации есть явный рост курса акций технологического гиганта. За последние пять лет акции Apple выросли на 491%.

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