Воррен Баффет втратив 18 мільярдів доларів через одну помилку: до чого тут Apple 

Воррен Баффет – це сучасний геній інвестицій. Він зумів побудувати інвестиційну компанію, яка успішно працює протягом багатьох десятиліть. Проте, його досвід та успіхи не є гарантією того, що він завжди правий. Саме так сталося з акціями Apple.

Помилка Воррена Баффета стосовно активів Apple коштувала Berkshire Hathaway приблизно 18 мільярдів доларів. Раніше інвестор зізнався, що продаж частки акцій техгіганта наприкінці минулого року "ймовірно був помилкою".

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Помилка Воррена Баффета

На цьому тижні торги цінних паперів Apple на біржі закрилися на рекордно високому рівні – майже 145 доларів за актив. Завдяки цьому ставка Баффета зросла до 128 мільярдів доларів. Інвестор збільшив свій капітал на Apple більше ніж в три рази за останні три роки. Проте, він міг би заробити трохи більше, якби не продав частку акцій компанії.

Ціна акцій Apple злетіли до рекордного рівня / Інфографіка Yahoo! Finance

. Він заявляв, що технології – це ризикова область для інвестицій, а він недостатньо добре розбирався у цій сфері, щоб передбачити її майбутній потенціал. Однак, з часом він змінив свою думку, пояснивши, що тепер він розглядає компанію як бренд, який може похвалитися лояльністю своїх клієнтів.

Berkshire Hathaway витратив 36 мільярдів доларів з 2016 до середини 2018 року для того, щоб накопичити еквівалент 1 мільярда акцій Apple, який сьогодні коштував би 146 мільярдів доларів. Але, протягом останніх років Баффет продав майже 12% або 9, 81 мільйона цих активів.

Ймовірно, це була помилка. Чарлі (Чарлі Мангер, соратник Баффета, – ред.) у своїй стриманій манері дав мені зрозуміти, що теж вважає це помилкою. Це незвична справа. Тім Кук не міг зробити те, що Стів Джобс, очевидно, міг зробити з точки зору творчості, але Стів Джобс не міг зробити, те, що зробив Тім Кук, у багатьох напрямках,

– зазначив відомий інвестор.

Звичайно, все відносно. Фонд Баффета не сильно постраждав. Apple залишається однією з найкращих інвестицій компанії. Berkshire отримала в середньому 775 мільйонів доларів річних дивідендів за останні три роки. Від продажу акцій у 2020 році Berkshire вторгувала 11 мільярдів доларів. Компанія Баффета є другим за величиною акціонером Apple після Vanguard, гіганта індексних фондів.