Уоррен Баффет потерял 18 миллиардов долларов из-за одной ошибки: при чем здесь Apple

Уоррен Баффет – это современный гений инвестиций. Он сумел построить инвестиционную компанию, которая успешно работает в течение многих десятилетий. Однако, его опыт и успехи не являются гарантией того, что он всегда прав. Именно так произошло с акциями Apple.

Ошибка Уоррена Баффета относительно активов Apple стоила Berkshire Hathaway примерно 18 миллиардов долларов. Ранее инвестор признался, что продажа доли акций техгиганта в конце прошлого года "вероятно была ошибкой".

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Ошибка Уоррена Баффета

На этой неделе торги ценных бумаг Apple на бирже закрылись на рекордно высоком уровне – почти 145 долларов за актив. Благодаря этому ставка Баффета увеличилось до 128 миллиардов долларов. Инвестор увеличил свой капитал на Apple больше чем в три раза за последние три года. Однако, он мог бы заработать немного больше, если бы не продал часть акций компании.

Цена акций Apple взлетели до рекордного уровня / Инфографика Yahoo! Finance

Он заявлял, что технологии – это рисковая область для инвестиций, а он недостаточно хорошо разбирался в этой сфере, чтобы предусмотреть ее будущий потенциал. Однако, со временем он изменил свое мнение, объяснив, что теперь он рассматривает компанию как бренд, который может похвастаться лояльностью своих клиентов.

Berkshire Hathaway потратил 36 миллиардов долларов с 2016 года до середины 2018 года для того, чтобы накопить эквивалент 1 миллиарда акций Apple, который сегодня стоил бы 146 миллиардов долларов. Но, в последние годы Баффет продал почти 12% или 9,81 миллиона этих активов.

Вероятно, это была ошибка. Чарли (Чарли Мангер, соратник Баффета, – ред.) В своей сдержанной манере дал мне понять, что тоже считает это ошибкой. Это необычное дело. Тим Кук не мог сделать то, что Стив Джобс, очевидно, мог сделать с точки зрения творчества, но Стив Джобс не мог сделать, то, что сделал Тим Кук, во многих направлениях,

– отметил известный инвестор.

Конечно, все относительно. Фонд Баффета не сильно пострадал. Apple остается одной из лучших инвестиций компании. Berkshire получила в среднем 775 миллионов долларов годовых дивидендов за последние три года. От продажи акций в 2020 году Berkshire наторговала 11 миллиардов долларов. Компания Баффета является вторым по величине акционером Apple после Vanguard, гиганта индексных фондов.