Воррен Баффет продав 10 мільйонів акцій всесвітньо відомого техгіганта

Компанія легендарного Воррена Баффета продала мільйони акцій однієї із топових корпорацій у світі. Йдеться про цінні папери Apple. Проте на цьому мільярдер не зупинився.

Воррен Баффет продав акції низки компаній

Інвестиційна компанія Berkshire Hathaway ухвалила рішення про продаж 10 мільйонів акцій американського техгіганта Apple. Відповідну угоду уклали в останньому кварталі 2023 року.

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Вперше Berkshire Hathaway вклав гроші в Apple ще у 2016 році. Частка Apple становить пʼяту частину вартості компанії Воррена Баффета. За ці роки легендарний інвестор вкладав десятки мільярдів доларів у цінні папери Apple.

Наразі частку акцій Apple, яка належить Berkshire Hathaway, оцінюють у 174 мільярди доларів. Компанія Баффета також продала цінні папери DR Horton, Globe Life, Markel та StoneCo. Вартість цих активів на кінець вересня оцінювали на понад 1 мільярд доларів США.

Також варто додати, що компанія Berkshire Hathaway уже другий квартал поспіль отримала дозвіл від Комісії цінних паперів та бірж США на тимчасове нерозголошення інформації про певні свої інвестиційні рішення.