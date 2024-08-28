Власний капітал НБУ суттєво зріс за перші 6 місяців 2024 року: що варто знати

Національний банк України представив консолідовану фінансову звітність за перші 6 місяців 2024 року. Зокрема, стало відомо про збільшення власного капіталу центрального банку.

Власний капітал НБУ зріс майже на 30%

Національний банк України збільшив розмір власного капіталу до 543 мільярдів гривень. Це показник зріс на 29% порівняно з першим півріччям 2024 року. Капітал Нацбанку збільшився завдяки накопиченню прибутку.

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Додають, що прибуток НБУ за шість місяців оцінили у 122,6 мільярда гривень був сформований переважно завдяки переоцінці фінансових інструментів у розмірі 115,4 мільярда гривень (йдеться про зміну офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості).

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У звіті вказали, що обсяг активів НБУ за перше півріччя зменшився на 1% до 2,38 трильйона гривень. Це пов'язано зі зменшенням міжнародних резервів на 6,5% – 40,5 мільярда доларів до 37,9 мільярда доларів. Крім того, стало відомо про зменшення на 18% кредитного портфеля внаслідок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.