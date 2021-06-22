Власник популярної гри PUBG от-от стане мільярдером

PlayerUnknown’s Battlegrounds або більш відома як PUBG – одна з найуспішніших ігор усіх часів. Завдяки IPO компанії Krafton, яка володіє грою, наступного місяця причетні до компанії люди збагатяться.
Найдорожче IPO у Південній Кореї
Компанія Krafton стане публічною вже у липні цього року. Це IPO може стати найдорожчим за історію Південної Кореї, адже його оцінюють в 5,6 трильйона вон (4,9 мільярда доларів).
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Що таке IPOЦе перший публічний продаж акцій (чи інших цінних паперів) приватної компанії, тобто її вихід на біржу. Після цього будь-хто може стати інвестором компанії та заробити на зростанні її акцій.
Хто у виграші
- Засновник Krafton Inc. Чанг Бюнг-гю може збагатитися. За умов успішного IPO він може стати мільярдером – з 3,5 мільярдами доларів. За собою він планує залишити 14% акцій компанії.
- Статки його дружини Чун Сен Хе можуть сягнути 206 мільйонів доларів.
- Збагатиться й виконавчий директор компанії – 336 мільйонів доларів.
Зміна трендів серед мільйонерів
У Південній Кореї суттєво трансформується верхівка багатіїв. Якщо раніше це були члени сімей, що керують корпораціями з багаторічною історією, то тепер це технологічні лідери, які зробили себе самі.
Спадок – це вже не єдиний спосіб збагатитися. Цей новий тип створення багатства додає динамізму економіці Південної Кореї,
– заявила Парк Джу-гун з Leaders Index.
Як Чанг Бюнг-гю розбудував свою імперію
- У 1997 році Чанг створив онлайн-месенджер, який був популярний серед молоді. Розвивати його не вдалося через призов на військову службу.
- Після цього він заснував пошукову систему і продав її компанії, яка зараз є найбільшим пошуковиком у Південній Кореї – Naver Corp.
- За ці гроші він створив фірму венчурного капіталу та почав інвестувати в стартапи на ранніх стадіях.
- А вже у 2007 році він та заснував Krafton, який тоді був відомий як Bluehole Inc.
- У 2015 році Чанг придбав кілька ігрових студій. В одній з них працював Кім – хлопець запропонував створити онлайн-гру, де гравці змагатимуться між собою, допоки не залишиться один.
PUBG стала найуспішнішим проєктом компанії / Фото Unsplash
Я чекав на затвердження три місяці. Пізніше я почув, що Чангу було важко повірити в цю ідею, оскільки план був дивним чином надто досконалим,
– сказав автор гри Кім.
Станом на березень 2021 року продали понад 75 мільйонів одиниць гри PUBG на ПК та консолі. А мобільна версія стала найбільш завантажуваною грою у понад 150 країнах.
Цікаво, що у компанії очікували продати хоча б 400 тисяч одиниць, щоб відбити гроші.Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.