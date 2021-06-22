Владелец популярной игры PUBG вот-вот станет миллиардером

PlayerUnknown's Battlegrounds или более известная как PUBG – одна из самых успешных игр всех времен. Благодаря IPO компании Krafton, которая владеет игрой, в следующем месяце причастны к компании люди обогатятся.

Самое дорогое IPO в Южной Корее

Компания Krafton станет публичной уже в июле этого года. Это IPO может стать самым дорогим в истории Южной Кореи, ведь его оценивают в 5,6 триллиона вон (4,9 миллиарда долларов).

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Что такое IPO Это первая публичная продажа акций (или других ценных бумаг) частной компании, то есть ее выход на биржу. После этого любой может стать инвестором компании и заработать на росте ее акций.

Кто в выигрыше

Основатель Krafton Inc. Чанг Бюнг-гю может обогатиться. В условиях успешного IPO он может стать миллиардером – с 3,5 миллиардами долларов. За собой он планирует оставить 14% акций компании.

Состояние его жены Чун Сен Хе может достичь 206 миллионов долларов.

Обогатится и исполнительный директор компании – 336 миллионов долларов.

Изменение трендов среди миллионеров

В Южной Корее существенно трансформируется верхушка богачей. Если раньше это были члены семей, управляющие корпорациями с многолетней историей, то теперь это технологические лидеры, которые сделали себя сами.

Наследие – это уже не единственный способ обогатиться. Этот новый тип создания богатства добавляет динамизма экономике Южной Кореи,

– заявила Парк Джу-гун с Leaders Index.

Как Чанг Бюнг-гю построил свою империю

В 1997 году Чанг создал онлайн-мессенджер , который был популярен среди молодежи. Развивать его не удалось из-за призыва на военную службу.



, который был популярен среди молодежи. Развивать его не удалось из-за призыва на военную службу. После этого он основал поисковую систему и продал ее компании, которая сейчас является крупнейшим поисковиком в Южной Корее – Naver Corp.



и продал ее компании, которая сейчас является крупнейшим поисковиком в Южной Корее – Naver Corp. За эти деньги он создал фирму венчурного капитала и начал инвестировать в стартапы на ранних стадиях.



и начал инвестировать в стартапы на ранних стадиях. А уже в 2007 году он и основал Krafton , который тогда был известен как Bluehole Inc.



, который тогда был известен как Bluehole Inc. В 2015 году Чанг приобрел несколько игровых студий. В одной из них работал Ким – парень предложил создать онлайн-игру, где игроки будут соревноваться между собой, пока не останется один.



PUBG стала самим успешным проектом компании / Фото Unsplash

Я ждал утверждения три месяца. Позже я услышал, что Чангу было трудно поверить в эту идею, поскольку план был странным образом слишком совершенным,

– сказал автор игри Ким.

По состоянию на март 2021 года было продано более 75 миллионов единиц игры PUBG на ПК и консоли. А мобильная версия стала наиболее загружаемой игрой в более чем 150 странах.

Интересно, что в компании ожидали продать хотя бы 400 000 единиц, чтобы отбить деньги.