Військові облігації можна буде купити через Дію
Військові облігації можна буде купити в Дії з 3 жовтня. Механізм придбання цінних паперів через застосунок презентує очільник Мінфіну Михайло Федоров в понеділок.
Військові облігації в Дії
У повідомленні наголошується, що кожен зможе придбати військові облігації у кілька кліків та інвестувати свої гроші для підтримки економіки, армії, звільнення окупованих територій та наближення перемоги.
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Нагадаємо, Кабмін 22 вересні затвердив порядок подачі заявки повнолітніми українцями на придбання військові облігацій (ОВДП) через застосунок Дія.Довідка:
Облігації внутрішнього займу (ОВДП) – цінні папери, які випускає держава. Так вона позичає гроші в громадян. За допомогою продажу облігацій покривають дефіцит у бюджеті. Військові облігації відрізняються від звичайних тим, що кошти від них ідуть на потреби у військовій галузі.
Для формування заявки на купівлю військових облігацій потрібно буде:
- установити мобільний застосунок Дія на електронному носії, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
- обрати у мобільному застосунку послугу військові облігації;
- обрати фінансову установу, в якій особа має намір придбати облігації;
- відкрити поточний рахунок в єПідтримка для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному застосунку Дія.
За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою Дії.