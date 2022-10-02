Військові облігації можна буде купити через Дію

2 жовтня 2022 , 11:25
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Джерело:

Міністр цифрової трансформації Україн

Військові облігації можна буде купити в Дії з 3 жовтня. Механізм придбання цінних паперів через застосунок презентує очільник Мінфіну Михайло Федоров в понеділок.

Військові облігації в Дії

У повідомленні наголошується, що кожен зможе придбати військові облігації у кілька кліків та інвестувати свої гроші для підтримки економіки, армії, звільнення окупованих територій та наближення перемоги.

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Нагадаємо, Кабмін 22 вересні затвердив порядок подачі заявки повнолітніми українцями на придбання військові облігацій (ОВДП) через застосунок Дія. 

Довідка:
Облігації внутрішнього займу (ОВДП) – цінні папери, які випускає держава. Так вона позичає гроші в громадян. За допомогою продажу облігацій покривають дефіцит у бюджеті. Військові облігації відрізняються від звичайних тим, що кошти від них ідуть на потреби у військовій галузі.

Для формування заявки на купівлю військових облігацій потрібно буде:

  • установити мобільний застосунок Дія на електронному носії, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
  • обрати у мобільному застосунку послугу військові облігації;
  • обрати фінансову установу, в якій особа має намір придбати облігації;
  • відкрити поточний рахунок в єПідтримка для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному застосунку Дія.

За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою Дії.

Автор: Дар'я Вереньова