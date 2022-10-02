Військові облігації можна буде купити через Дію

Військові облігації можна буде купити в Дії з 3 жовтня. Механізм придбання цінних паперів через застосунок презентує очільник Мінфіну Михайло Федоров в понеділок.

Військові облігації в Дії

У повідомленні наголошується, що кожен зможе придбати військові облігації у кілька кліків та інвестувати свої гроші для підтримки економіки, армії, звільнення окупованих територій та наближення перемоги.

Читайте також Новий протокол Ethereum: що це означає для світу криптовалют