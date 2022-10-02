Военные облигации можно будет купить через Дию
Источник:Министр цифровой трансформации Украины
Военные облигации можно будет купить в Дии с 3 октября. Механизм приобретения ценных бумаг через приложение представит глава Минфина Михаил Федоров в понедельник.
Военные облигации в Дии
В сообщении отмечается, что каждый сможет приобрести военные облигации в несколько кликов и инвестировать свои деньги в поддержку экономики, армии, освобождение оккупированных территорий и приближение победы.
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Напомним, Кабмин 22 сентября утвердил порядок подачи заявки совершеннолетними украинцами на приобретение военных облигаций (ОВГЗ) через приложение Дию.Справка:
Облигации внутреннего займа (ОВГЗ) – ценные бумаги, выпускаемые государством. Так она занимает деньги у граждан. Посредством продажи облигаций покрывают дефицит в бюджете. Военные облигации отличаются от обычных тем, что средства от них идут на нужды военной отрасли.
Для формирования заявки на покупку военных облигаций потребуется:
- установить мобильное приложение Дия на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
- выбрать в мобильном приложении услугу военные облигации;
- выбрать финансовое учреждение, в котором лицо намерено приобрести облигации;
- открыть текущий счет в еПоддержка для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и имеющийся в мобильном приложении Дия.
По желанию лица для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям, она сможет открыть текущий счет с помощью Дии.