Военные облигации можно будет купить через Дию

Военные облигации можно будет купить в Дии с 3 октября. Механизм приобретения ценных бумаг через приложение представит глава Минфина Михаил Федоров в понедельник.

Военные облигации в Дии

В сообщении отмечается, что каждый сможет приобрести военные облигации в несколько кликов и инвестировать свои деньги в поддержку экономики, армии, освобождение оккупированных территорий и приближение победы.

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