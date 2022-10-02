Військові облігації в Дії
У повідомленні наголошується, що кожен зможе придбати військові облігації у кілька кліків та інвестувати свої гроші для підтримки економіки, армії, звільнення окупованих територій та наближення перемоги.
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Нагадаємо, Кабмін 22 вересні затвердив порядок подачі заявки повнолітніми українцями на придбання військові облігацій (ОВДП) через застосунок Дія.
Для формування заявки на купівлю військових облігацій потрібно буде:
- установити мобільний застосунок Дія на електронному носії, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
- обрати у мобільному застосунку послугу військові облігації;
- обрати фінансову установу, в якій особа має намір придбати облігації;
- відкрити поточний рахунок в єПідтримка для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному застосунку Дія.
За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою Дії.