Росія "оплатить" боєприпаси для України на десятки мільйонів євро

Фінляндія продовжує активно підтримувати Україну. Зокрема, країна приєдналася до важливої ініціативи ЄС, яка допоможе фінансувати військову допомогу Україні.

Як Фінляндія буде оплачувати боєприпаси для України

Фінляндія буде використовувати доходи від заморожених активів Росії на військову допомогу Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії. Країна з Північної Європи доєдналася до відповідної ініціативи ЄС.

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Фінляндія стала учасницею програми Євросоюзу, у рамках якої військову допомогу Україні фінансують завдяки доходам від заморожених активів Росії. На цю ініціативу виділили 90 мільйонів євро. Зокрема, Фінляндія буде надавати Україні боєприпаси великого калібру на таких умовах:

Боєприпаси будуть купувати у фінського оборонпрому;

Оплачувати їх будуть коштами доходами від заморожених активів;

Кошти будуть передаватися через Європейський фонд миру.

Що таке Європейський фонд миру Це позабюджетний механізм фінансування військових та оборонних потреб Євросоюзу в рамках Спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Фонд наповнюється окремо від бюджету ЄС. Тоді як сума коштів, яку кожна країна виділяє для фонду, визначається річним лімітом.

Очільник Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що ця програма допоможе забезпечувати робочі місця у національному секторі промислової оборони, а також допомагати Україні.

Додамо, що Євросоюз створить фонд позик на зброю в 150 мільярдів євро. Серед головних цілей – це підтримка переозброєння Європи на тлі повномасштабної війни Росії проти України.