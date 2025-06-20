Долар зміцнюється через війну на Близькому Сході: що відбувається на ринку валют у світі

Долар США продемонстрував найсильніше зростання за місяць через напруженість на Близькому Сході. Невизначеність у світовій економіці збільшила попит на надійні активи.

Що відбувається з курсом долара

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном не демонструє ознак деескалації, а на ринках посилилися побоювання щодо можливих ударів США по Ірану, що підтримало зростання долара. Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо інших основних валют, на цьому тижні має зрости на 0,45%, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому зміцнився долар та інші активи-притулки

Ізраїль та Іран продовжують обмін повітряними ударами вже другий тиждень поспіль. Водночас президент США Дональд Трамп нещодавно сказав, що ухвалить рішення про можливу участь США у конфлікті Близькому сході протягом найближчих двох тижнів.

Ця заява дещо заспокоїла інвесторів, які стурбовані безпосередньою загрозою атаки США на Іран, проте перспектива розширення конфлікту на весь регіон все ще стримує інтерес до ризикових активів.

Як змінювався графік індексу долара протягом року / Скриншот інфографіки Reuters

Що відбувається з курсом євро, єни та франка

Падіння цін на нафту підтримало валюти країн-імпортерів, таких як євро та єна.

Євро зміцнилося на 0,24% до 1,15 долара, а єна – на 0,1%, до 145,35 за долар.

Важливо! Ціни на нафту марки Brent знизилися більш ніж на 2%, але за рівня 77 доларів за барель вони все одно залишаються близькими до січневого піка.