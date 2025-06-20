Что происходит с курсом доллара

Конфликт между Израилем и Ираном не демонстрирует признаков деэскалации, а на рынках усилились опасения относительно возможных ударов США по Ирану, что поддержало рост доллара. Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты относительно других основных валют, на этой неделе должен вырасти на 0,45%, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему укрепился доллар и другие активы-убежища

Израиль и Иран продолжают обмен воздушными ударами уже вторую неделю подряд. В то же время президент США Дональд Трамп недавно сказал, что примет решение о возможном участии США в конфликте на Ближнем Востоке в течение ближайших двух недель.

Это заявление несколько успокоило инвесторов, которые обеспокоены непосредственной угрозой атаки США на Иран, однако перспектива расширения конфликта на весь регион все еще сдерживает интерес к рисковым активам.

Как менялся график индекса доллара в течение года / Скриншот инфографики Reuters

Что происходит с курсом евро, иены и франка

Падение цен на нефть поддержало валюты стран-импортеров, таких как евро и иена.

Евро укрепилось на 0,24% до 1,15 доллара, а иена – на 0,1%, до 145,35 за доллар.

Важно! Цены на нефть марки Brent снизились более чем на 2%, но при уровне 77 долларов за баррель они все равно остаются близкими к январскому пику.