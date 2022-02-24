Війна Росії проти України: як відреагували американський ринок та нафта

У четвер, 24 лютого, Росія розпочала війну проти України. Як на це відреагували світові ринки – читайте далі.

Президент держави-агресорки Володимир Путін віддав наказ російським військовим атакувати Україну. Він відзначився низкою нових цинічних заяв.

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Реакція ринків

Фондовий ринок США почав день з падіння. Ф'ючерси на американські акції різко обвалилися через вторгнення Росії до України:

Індекс Dow впав відразу на 655 пунктів або 1,98% .

. Тоді як ф'ючерси пов'язані з індексом S&P 500 обвалилися на 1,99,% ,

, На Nasdaq зафіксували падіння на рівні 2,65%.

Водночас ринок нафти продемонстрував протилежну тенденцію. Вартість нафти стрімко пішла вгору. Марки нафти Brent та WTI злетіла майже на 6% кожна. На момент створення цього матеріалу вартість чорного золота WTI зупинилася на рівні 97,95 долара за барель, тоді як ціна Brent перетнула важливу психологічну позначку – 103,25 долара за барель, згідно з Bloomberg.

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Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!