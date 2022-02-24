Война России против Украины: как отреагировали американский рынок и нефть

В четверг, 24 февраля, Россия начала войну против Украины. Как на это отреагировали мировые рынки – читайте дальше.

Президент страны-агрессора Владимир Путин отдал приказ российским военным атаковать Украину. Он отметился рядом новых циничных заявлений.

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Реакция рынков

Фондовый рынок США начал день с падения. Фьючерсы на американские акции резко обрушились из-за вторжения России в Украину:

Индекс Dow упал сразу на 655 пунктов или 1,98% .

. В то время как фьючерсы связанные с индексом S&P 500 обвалились на 1,99 %,

%, На Nasdaq зафиксировали падение на уровне 2,65%.

В то же время, рынок нефти продемонстрировал противоположную тенденцию. Стоимость нефти стремительно пошла вверх. Марки нефти Brent и WTI взлетели почти на 6% каждая. На момент создания этого материала стоимость черного золота WTI остановилась на уровне 97,95 доллара за баррель, тогда как цена Brent пересекла важную психологическую отметку – 103,25 доллара за баррель, согласно Bloomberg.

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Курс российского рубля на международных торгах в четверг обновил исторический минимум . Валюта упала до 89,75 рубля за доллар. Это произошло после вторжения России в Украину.

за доллар. Это произошло после вторжения России в Украину. На полномасштабную агрессию России против Украины отреагировали и обрушившиеся более чем на 10% российские акции.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!