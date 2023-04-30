Доньки Путіна заробили за 2022 рік понад мільярд рублів: що про це відомо

На жаль, особи з наближеного кола до російського диктатора Володимира Путіна все ще мають можливість заробляти. Ба більше, йдеться про справді солідні суми.

Йдеться про доньок Путіна. Згідно з даними російських ЗМІ, їхні фірми за рік повномасштабного вторгнення в Україну заробили понад 1 мільярд рублів.

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Доньки Путіна за рік заробили понад мільярд рублів

Зокрема, компанія "Нова медична компанія" або "Номеко", яка рік зафіксувала прибуток у розмірі 855 мільйонів рублів. Це рекордний показник для фірми, яка займається проєктами, пов'язаними з ядерною медициною. Очолює цю компанію Марія Воронцова.

Водночас фірми другої доньки Путіна заробила за 2022 рік понад 290 мільйонів рублів. Йдеться про Катерину Тихонову. Левову частку від загальних прибутків отримав фонд "Національного інтелектуального розвитку", а саме 265 мільйонів рублів.

Крім того, додають, що обсяг прибутків за останні 4 роки цього фонду зріс у п'ять разів. Також зафіксували й зростання прибутків дочірніх фірм фонду. Журналісти називають суму на рівні 26 мільйонів рублів.