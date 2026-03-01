Світу загрожує найбільша нафтова криза за десятиліття: Reuters назвав наслідки ударів по Ірану

Бойові дії на Близькому Сході викликали найбільшу кризу на нафтовому ринку за десятиліття. Адже саме на країни цього регіону припадають близько 20 % поставок нафти у світі.

Ціни на нафту різко зростуть, якщо конфлікт не буде швидко врегульований. Про це пише Reuters.

Як війна на Близькому Сході вплине на світовий енергетичний ринок?

Ціна Brent вже досягла близько 70 доларів за барель – найвищого рівня з серпня 2025 року.

Наразі немає підтверджених пошкоджень нафтової інфраструктури Ірану, хоча вибухи фіксують у ОАЕ, Кувейті, Бахрейні та біля острова Харг, через який зазвичай йде близько 90% іранського експорту нафти. Судноплавство через Ормузьку протоку поки не порушено. Втім, ризик блокування танкерів чи атак на них вже змушує виробників і трейдерів змінювати маршрути та обмежувати перевезення.

Тариф на фрахт танкерів з Близького Сходу до Китаю за рік зріс у три рази через підвищений ризик і брак готових суден. Хоча повної блокади Ормузької протоки Іран не може тримати довго, навіть тимчасові атаки чи мінування можуть сильно вплинути на ціни та постачання. Щось подібне вже було під час ірано-іракської війни у 1980-х і в 2007 – 2008 рр.

Сьогодні глобальний нафтовий ринок відносно забезпечений завдяки зростанню видобутку у США, Бразилії, Канаді та інших країнах. Саудівська Аравія також збільшила поставки до понад 7 мільйонів барелів на добу у лютому 2026 року, а OPEC+ планує обговорити додаткове нарощування видобутку.

Довідка: Члени ОПЕК (Організація країн‑експортерів нафти) – країни Близького Сходу, Африки та Південної Америки, наприклад Саудівська Аравія, Ірак, Іран, Венесуела та інші. Союзники ОПЕК, які не є членами організації, але координують видобуток разом із нею – це Росія, Мексика та Казахстан.

Втім, перебої у постачанні з Близького Сходу можуть звести нанівець більшість цих додаткових обсягів, особливо якщо Іран ескалює удари по нафтових об'єктах, експортних терміналах і переробних підприємствах.

Навіть без найгіршого сценарію конфлікт уже суттєво порушує енергопостачання з регіону, чого вже не спостерігалося десятиліттями.

Який найгірший сценарій для нафтового ринку внаслідок загострення на Близькому Сході?