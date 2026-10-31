За вивіз сміття можна не платити: як скасувати додаткове нарахування за законом

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Як законно зменшити суми у квитанціях

Якщо ви не проживаєте у своїй квартирі понад 30 календарних днів, ви маєте повне право не платити за збір та вивезення сміття. Для цього потрібно офіційно підтвердити свою відсутність та звернутися із заявою до виконавця послуги. Відповідна норма закріплена у Законі України "Про житлово-комунальні послуги".

Щоб комунальники припинили нарахування, споживачу необхідно зібрати докази своєї відсутності. Заяву слід подати до комунального підприємства, ОСББ або керуючої компанії, обов'язково зберігши копію з відміткою про прийняття.

Підтвердити факт непроживання можна кількома способами:

Оформити акт фактичного непроживання, який мають підписати троє сусідів та засвідчити голова ОСББ чи представник ЖКС.

Надати довідку ВПО або витяг із реєстру територіальної громади про реєстрацію за іншою адресою.

Показати довідку з місця роботи, навчання, лікування або проходження військової служби.

Якщо ваша відсутність триває понад шість місяців, заяву доведеться оновлювати. У разі відмови у перерахунку вимагайте письмове обґрунтування, з яким згодом можна звернутися до органів захисту прав споживачів.

Що робити у разі виїзду за кордон

Часто комунальні служби відмовляють у перерахунку через відсутність штампів у закордонному паспорті. Проте українські прикордонники не зобов'язані їх ставити, оскільки перетин фіксується в електронній базі.

Довести своє перебування за кордоном можна офіційною довідкою від Держприкордонслужби, яку роблять безкоштовно протягом 30 днів. Також підійдуть документи з країни перебування: рішення про тимчасовий захист, договір оренди житла, довідка від іноземного роботодавця чи консульський облік.

Важливо! Навіть іменні квитки на літак, потяг чи автобус можуть слугувати повноцінним доказом дат вашої поїздки.

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