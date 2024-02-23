МВФ проти виведення валюти з України: до чого тут компанії Ахметова, Веревського і Пінчука

Очільник місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей прокоментував запит Кабміну до НБУ щодо продажу валюти низкою великих компаній. Йдеться про відомі бізнеси в Україні.

Про цю ситуацію повідомляє видання Інтерфакс-Україна, посилаючись на власні джерела, які обізнані із ситуацією.

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У МВФ не оцінили клопотання Кабміну

Уряд України звернувся до Нацбанку з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям та холдингам, а також погодити подальше її використання для розрахунків за єврооблігаціями й з західними кредиторами. Проте у МВФ сумніваються у доцільності цього кроку.

Ось перелік компаній про, які Кабмін подав клопотання до НБУ з проханням дозволити виведення валюти за кордон:

Компанії, що входять до груп ДТЕК та "Метінвест" Ріната Ахметова,

"Кернел" Андрія Веревського;

"Інтерпайп" Віктора Пінчука;

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна").

Варто наголосити, що у вище згаданих клопотаннях йдеться про суму на понад

Зокрема, у фонді зауважили, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом’якшення валютних обмежень, яку затвердив український центробанк у 2023 році на виконання зобов’язань за програмою розширеного фінансування EFF (механізм розширеного фінансування).

Також у МВФ, як повідомляють джерела, стурбовані досить значною сумою ймовірних виплат, як і наслідків цього рішення на переговори України про реструктуризацію суверенних єврооблігацій із комерційними кредиторами у майбутньому.

Депутат Ярослав Железняк у телеграм повідомив, що МВФ та Україна погодили черговий staff level agreement за результатами місії. Йдеться про транш на 880 мільйонів доларів. Нардеп наголосив, що кошти виділять не одразу, а лише після відповідного рішення Ради Міжнародного валютного фонду, яка відбудеться у березні.