Виплати за облігаціями перевищують запозичення: статистика НБУ

Упродовж повномасштабної війни обсяг сплачених коштів за погашеннями облігацій (ОВДП) складає більш як 54 мільярди гривень. Це значно перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах.

Виплати за ОВДП

Погашення ОВДП

Згідно з даними депозитарію НБУ на погашення внутрішніх державних облігацій було спрямовано:

1492 мільярди гривень,

1,5 мільярда доларів,

0,2 мільярда євро.

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Скільки залучили на аукціонах з продажу ОВДП

Сума, котра надійшла до державного бюджету від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку складає:

100,2 мільярда гривень,

1 мільярд доларів,

0,5 мільярда євро.

Таким чином виплати за ОВДП перевищують запозичення до бюджету на 54 мільярди доларів.

Останній аукціон продажу ОВДП / Інфографіка з фейсбуку Мінфіна

Найбільший портфель ОВДП

Найбільший за обсягом портфель відповідних цінних паперів утримують банки – первинні дилери, станом на 26 вересня. На другому місці – портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:

️14,1 мільярда гривень (15,8% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

️0,2 мільярда доларів (22,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);

️0,2 мільярда євро (52,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на 1,2 мільярда гривень та 2 мільйони доларів.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Державні облігації України можуть бути: