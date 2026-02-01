Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2026 році: які виплати передбачені

В Україні статус малозабезпеченої надається сім’ї, якщо її середній дохід на місяць з незалежних від неї причин є меншим за визначений прожитковий мінімум. У такому випадку родина має право претендувати на державну грошову допомогу.

Яку допомогу отримують малозабезпечені сім’ї у 2026 році?

У 2026 році родини, офіційно визнані малозабезпеченими, можуть отримувати щомісячну державну підтримку, пише Пенсійний фонд. Розмір такої допомоги визначається індивідуально, як різниця між гарантованим державою рівнем забезпечення для конкретної сім’ї та її фактичними доходами.

Під час розрахунку враховується не повний прожитковий мінімум, а його встановлена частка, яка залежить від категорії членів сім’ї.

За даними місцевих органів соціального захисту, у 2026 році орієнтовні гарантовані суми становлять:

для працездатних осіб – близько 60% прожиткового мінімуму (приблизно 1 996,80 грн);

для осіб з інвалідністю або тих, хто втратив працездатність – 100% базового рівня (близько 2 595 гривень);

для дітей – 145% прожиткового мінімуму:

до 6 років – приблизно 4 084,65 гривень;

від 6 до 18 років – близько 5 092,40 гривень;

від 18 до 23 років (якщо навчаються) – близько 4 825,60 гривень.

Наприклад, якщо гарантований державою рівень доходу для сім’ї становить понад 7 000 гривень, а фактичний дохід нижчий, держава компенсує різницю.

На який період призначають допомогу?

У Пенсійний фонд України зазначають, що таку соціальну допомогу призначають строком на шість місяців із моменту звернення. Важливо подати всі необхідні документи саме в місяць подання заяви.

Виплати здійснюються щомісяця на банківський рахунок або через поштове відділення. Для оформлення зазвичай потрібні:

заява;

документ, що посвідчує особу;

довідки про доходи за останні шість місяців;

декларація про доходи та майновий стан;

а також документи про спеціальний статус (за наявності).

У яких випадках допомогу можуть не призначити?

Держава може відмовити у виплаті допомоги, якщо працездатна людина не працює, не навчається та не перебуває на обліку в центрі зайнятості. Також підставою для відмови можуть бути:

приховані доходи;

недостовірні дані про майно;

або значні покупки протягом останнього року: нерухомість, автомобіль чи інші дорогі активи.

Крім того, виплати можуть не призначити сім’ям, які мають кілька відносно нових автомобілів або фактично не проживають на території України.

Які ще форми підтримки передбачені?