Держава змінила правила виплат на дітей: кому дадуть 50 000 гривень

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Скільки виплачують при народженні дитини

У 2026 році розмір державної допомоги при народженні дитини залежить від дати її появи на світ. Для дітей, народжених до 1 січня, зберігається попередній порядок виплат, тоді як для новонароджених у 2026 році передбачена одноразова допомога у розмірі 50 000 гривень.

Як пояснює 24 Каналу адвокат і керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова, право на отримання коштів має один із батьків, з яким постійно проживає дитина, або її опікун.

Розмір допомоги залежить від дати народження:

якщо дитина народилася до 1 січня 2026 року, загальна сума становить 41 280 гривень. Із них 10 320 гривень виплачують одноразово, а решту 30 960 гривень - рівними частинами по 860 гривень щомісяця протягом трьох років;

якщо дитина народилася з 1 січня 2026 року, батьки отримують 50 000 гривень одноразово. Щомісячних виплат у межах цієї допомоги не передбачено.

Допомогу призначають на кожну дитину окремо. Тому в разі народження двійні батьки можуть отримати 100 000 гривень, а трійні – 150 000 гривень, якщо діти народилися після 1 січня 2026 року.

Як оформити допомогу на дітей

Подати заяву можна кількома способами. Один із найзручніших - через портал Дія, скориставшись комплексною послугою єМалятко. Вона дає змогу одночасно зареєструвати народження дитини та звернутися за призначенням державної допомоги.

Також заяву приймають у територіальних органах Пенсійного фонду України та центрах надання адміністративних послуг. У передбачених законодавством випадках документи можна надіслати поштою до ПФУ.

Для оформлення виплати зазвичай потрібні:

заява про призначення допомоги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника;

свідоцтво про народження дитини;

банківські реквізити для зарахування коштів.

Якщо допомогу оформлює опікун, додатково необхідно надати рішення про встановлення опіки. Під час подання заяви через Дію частина інформації перевіряється автоматично через державні реєстри.

Скільки часу є на оформлення?

Звернутися за допомогою потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини. Якщо пропустити цей строк, право на виплату за загальним правилом втрачається.

Важливо! Послуга безоплатна. Стандартний строк розгляду заяви становить до 10 календарних днів.

Нагадаємо, що українці, чиї діти народилися за кордоном, також можуть оформити допомогу. Для цього необхідно надати документи іноземних органів, які підтверджують факт народження. Залежно від країни вони можуть потребувати апостиля або консульської легалізації та перекладу українською мовою.