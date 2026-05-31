Подвійна виплата у червні: хто отримає більше грошей від держави

У червні частина українців зможе отримати додаткові кошти від держави разом з основною виплатою. Однак така фінансова підтримка передбачена не для всіх і надається за певних умов.

Хто може отримати дві пенсії замість однієї?

У червні окремі українці можуть отримати від держави одразу дві виплати замість однієї. Така можливість передбачена у випадках, коли після смерті пенсіонера залишається невиплачена сума пенсії, на яку можуть претендувати його родичі, нагадує Пенсійний фонд.

Тобто, недоотримана пенсія не анулюється після смерті її одержувача. Закон дозволяє членам сім'ї оформити ці кошти та отримати їх у встановленому порядку.

Важливо! Право на виплату мають родичі, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті. Також звернутися за грошима можуть непрацездатні члени сім'ї, які перебували на його утриманні.

Якщо на виплату претендують кілька осіб одночасно, сума розподіляється між ними рівними частинами.

Які кошти можна отримати?

Фактично йдеться про пенсію, яку людині вже нарахували, але вона не встигла її отримати за життя. Саме через це таку виплату іноді називають тринадцятою пенсією, хоча окремої державної програми з такою назвою не існує.

Розмір виплати залежить від суми коштів, які залишилися невиплаченими на момент смерті пенсіонера.

Як оформити виплату?

Для отримання грошей необхідно звернутися до Пенсійного фонду особисто або через вебпортал електронних послуг ПФУ. Подати заяву потрібно протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

Важливо! Разом із заявою подають документи, які підтверджують родинні зв'язки, факт смерті пенсіонера та спільне проживання з ним.

Після перевірки документів кошти перераховують на банківський рахунок заявника або виплачують через систему "Швидка копійка" в Ощадбанку.

