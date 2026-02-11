Чи можна зараз оформити 6 500 гривень одиноким пенсіонерам?

Гроші надавалися у рамках допомоги "Зимова підтримка", про що зазначили у Пенсійному фонді.

Читайте також Тисячам пенсіонерів відновлюють виплати: як не залишитися без грошей

Одинокі пенсіонери мали змогу отримати кошти, якщо їхня пенсія не перевищує 9 444 гривень (з урахуванням надбавки на догляд). Однак наразі оформити допомогу неможливо.

Протягом листопада 2025 року допомога мала бути автоматично нарахована всім, хто має на неї право – відповідно до списків отримувачів окремих видів виплат. Кінцевий термін оформлення був – 17 грудня минулого року. Тобто вже у 2026 році виплату оформити вже неможливо.

Зверніть увагу! Людям, які отримали гроші у грудні, потрібно використати їх протягом 180 днів з моменту зарахування. Після цього невикористаний залишок буде повернутий до бюджету.

За програмою виплат 6 500 гривень вже отримали понад 374 тисячі українців. Наразі уряд продовжує перерахування коштів за програмою. Про це йдеться на сайті Урядовий портал.

Загалом на участь у програмі "Зимова підтримка" (туди входила ще й "зимова тисяча") подалися 406 тисяч людей. Понад 64% отриманих грошей українці використали на придбання одягу для всієї родини. Серед інших основних напрямів витрат ліки та аптечні товари – близько 12%.

Яку допомогу можуть зараз отримати пенсіонери?