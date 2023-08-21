F-16 для України: яка компанія стоїть за легендарними винищувачами

Нідерланди та Данія оголосили про передачу Україні довгоочікуваних літаків. Йдеться про F16, які виробляють американці. Що відомо про компанію, яка стоїть за процесом створення – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Винищувачі F-16 постачає компанія General Dynamics, яка існує на ринку з 1952 року. Штаб-квартира розташована поблизу Вашингтона, штат Вірджинія. Цінні папери американської компанії торгуються на ринку.

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Що відомо про компанію General Dynamics

General Dynamics співпрацює з військовими, іншими країнами та комерційними клієнтами. Компанія є одним найбільших виробників військової та аерокосмічної техніки на глобальному рівні. Зокрема, фірма відповідає за постачання ракет, танків, винищувачів, воєнних кораблів, винищувачів та підводних човнів, інформує Forbes.

Фінансовий звіт General Dynamics за другий квартал 2023 року:

Виторг зріс на 10,5% у річному розрахунку, досягнувши 10,2 мільярда доларів ;

; У порівнянні з попереднім кварталом виторг виріс на 2,7%;

Чистий прибуток General Dynamics за квітень – липень оцінили у 744 мільйони доларів.

Інвестувавши в акції General Dynamics 1000 доларів 20 років тому, то станом на серпень 2023 року ця сума перетворилася б майже на 5423 долари, інформує видання Benzinga . Середній рівень дохідності компанії на біржі оцінюють у

На момент створення цього матеріалу, акції General Dynamics торгуються на ринку за ціною на рівні 224,42 долара за штуку. Ринкова капіталізація виробника, зокрема, винищувачів F-16 становить 61,28 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance. Пікова вартість акцій за 52 тижні досягла майже 257 доларів за штуку. Наразі ці активи демонструють позитивну динаміку на фондовому ринку.