НБУ почне вилучати купюри 50 та 200 гривень з обігу: чи потрібно бігти в банки

НБУ оголосив про вилучення з обігу відразу кількох банкнот гривні старого зразка. Їх поступово будуть замінювати купюрами нового покоління.

НБУ вилучить з обігу банкноти гривні банкноти старого зразка

З 1 листопада 2024 року Національний банк України разом з іншими банками поступово почне вилучати з обігу банкноти номіналом 50 та 200 гривень. Йдеться про купюри старого зразка, які випустили у 2003 – 2007 роках.

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Українцям не потрібно буде обмінювати ці купюри, оскільки вони залишаться законним платіжним засобом. Проте центральний банк більше не буде видавати вище згадані банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки. Водночас банки в України більше не будуть видавати банкноти старого зразка через каси.

Важливо! Усі купюри номіналом 50 та 200 гривень старого зразка, які вилучать з готівкового обігу, будуть передавати НБУ для подальшого перерахування та утилізації.

НБУ вилучить з обігу банкноти номіналами 50 та 200 гривень / Скриншот НБУ

Банкноти старого зразка в обігу замінять купюрами з аналогічними номіналами нового покоління, які є більш сучасними та захищеними, Йдеться про гривні, які випустили з 2014 року.