На скільки зросте пенсія після 75 років

Українські пенсіонери, які досягли певного віку, мають законне право на щомісячне збільшення своїх виплат. Як нагадують у Пенсійному фонді України, громадянам віком від 75 до 79 років автоматично нараховують надбавку в розмірі до 456 гривень.

Тим, кому виповнилося від 70 до 74 років, держава доплачує до 300 гривень, а пенсіонери старше 80 років отримують максимальний бонус – до 570 гривень. Звертатися до установ чи писати заяви не потрібно, адже система працює автоматично.

Яка головна умова для нарахування коштів

Ключовим бар'єром для отримання цієї фінансової підтримки є загальний розмір доходів людини. Вікова доплата призначається лише в тому випадку, якщо сукупна пенсія громадянина не перевищує позначку в 10 340,35 гривні.

Якщо пенсія людини вже близька до цієї суми, доплата буде меншою за максимальну,

– зазначають у відомстві.

Наприклад, якщо ваша базова виплата становить 10 200 гривень, то замість повних 570 гривень ви отримаєте лише різницю – 140,35 гривні, щоб не перевищити встановлений ліміт.

Чому гроші можуть прийти не в повному обсязі

Часто пенсіонери дивуються, чому в місяць свого ювілею вони отримують меншу суму. Річ у тім, що надбавку не нараховують за весь місяць одразу, якщо день народження припадає не на перше число.

Важливо! Виплату розраховують пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця місяця після дати народження.

Вже з наступного місяця гроші надходитимуть у повному обсязі. Іноді зростання суми на картці непомітне, оскільки паралельно може зменшуватися інша складова пенсії, наприклад, доплата до мінімального рівня.

Які рішення щодо доплат ухвалювалися раніше

Українська пенсійна система має й інші механізми підтримки, про які ми розповідали раніше. Зокрема, після досягнення 65 років окремим громадянам перераховують пенсію до гарантованого рівня 4 213 гривень, якщо чоловіки мають 35 років стажу, а жінки – 30 років.

Крім того, пенсіонери старше 80 років, які живуть самотньо та потребують стороннього догляду, мають право на спеціальну надбавку за станом здоров'я у розмірі 1 038 гривень.