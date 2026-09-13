Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію у 2026 році

У ПФУ зазначають, що вимоги до кількості років роботи залежать від віку особи. Зокрема, аби оформити виплати у 60 років у 2026 році, необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Для інших вікових категорій у 2026 році передбачено власні нормативи. Зокрема, аби піти на заслужений відпочинок у 63 роки, потрібно мати щонайменше 23 роки офіційно підтвердженого стажу. Для виходу на пенсію у 65 років мінімальна вимога становить – 15 років.

Як змінюватимуться вимоги до 2028 року

Графік зміни умов виходу на пенсію затверджений Законом України від 9 липня 2003 року №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Коригування триватимуть до 2028 року та торкнуться громадян, які плануватимуть виходити на пенсію у 60 та 63 роки.

Для вікової межі у 60 років нормативи підвищуватимуться наступним чином:

у 2027 році мінімальний стаж, який потрібно набути зросте до 34 років;

у 2028 році необхідний показник сягне – 35 років.

Для громадян у віці 63 років вимоги також змінюватимуться:

у 2027 році знадобиться вже мінімум 24 роки стажу;

у 2028 році цей поріг підніметься до 25 років.

При цьому мінімальна вимога у 15 років страхового стажу для оформлення пенсії у 65 років залишатиметься сталою та не змінюватиметься.

До слова, починаючи з 2004 року в загальну кількість стажу зараховуються періоди за які сплачено ЄСВ. Ці внески мають бути не менше мінімальних.

ЄСВ сплачує саме роботодавець. Наразі такий внесок складає 22% від суми доходу.