Коли вигідніше виходити на пенсію: у День народження чи пізніше

Час виходу на пенсію залежить одразу від декількох обставин. Зокрема кількості набутого стажу. Коли найвигідніше йти на пенсію насправді, розповідаємо далі..

Скільки треба пропрацювати, аби вийти на пенсію зараз?

Наразі, мінімуми стажу для виходу на пенсію залежать від віку, повідомляє ПФУ.

Цьогоріч ці вимоги такі:

для виходу на пенсію в 60 років , мінімальна кількість – 33 роки страхового стажу;

, мінімальна кількість – 33 роки страхового стажу; в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зауважимо, офіційна кількість стажу може відрізнятися від того, скільки ви по факту пропрацювали. Так відбувається, якщо, наприклад, діяльність здійснювалась неофіційно.

У наступні роки вимоги до кількості стажу при виході на пенсію в 60 та 63 роки зміняться. Це відбуватиметься згідно з Законом України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для 60 років мінімум зміниться так:

у 2027 році мінімум складатиме вже – 34 роки страхового стажу;

у 2028 році – 35 років страхового стажу.

А для 63 років:

станом на 2027 рік, мінімальні вимоги сягатимуть – 24 роки страхового стажу;

у 2028 році – 28 років страхового стажу.

Коли найвигідніше вийти на пенсію?

Якщо ви сягнули пенсійного віку та набули достатньо стажу, варто пробувати вийти на заслужений відпочинок. Робити це можна одразу після Дня народження або ж значно пізніше, повідомляє Пенсійний фонд.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку,

– вказує ПФУ.

Якщо ж звернення відбувається після того, як сплило 3 місяці, пенсія призначається по-іншому – з дати, коли відбулося офіційне звернення.

Які ще нюанси щодо виходу на пенсію потрібно знати?