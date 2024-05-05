Що відомо про перший виграш

23 лютого 2024 року жителька штату Массачусетс, США Крістін Вілсон отримала, завдяки лотереї 1 мільйон доларів. Цю суму вона виграла у грі Lifetime Millions.

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Лотерея Lifetime Millions була запущена ще 6 лютого. Протягом наступних декількох днів визначався переможець, яким і стала Вілсон.

Для того аби забрати виграш, Крістін обрала один з запропонованих варіантів, а саме – одноразову виплату готівкою у сумі 650 тисяч доларів. Частину з цих коштів вона вирішила витратити на покупку позашляховика.



Як Крістін Вілсон отримала мільйон доларів/Фото з офіційного сайту Massachusetts State Lottery

Як Крістін вдалося виграти вдруге

На цей раз Крістін придбала скретч-квиток 100X Cash у магазинчику Family Food Mart у містечку Менсфілд. Згодом, лотерейка, яка коштувала Вілсон усього 10 доларів, принесла другий мільйон.

Свої кошти переможниця отримала 1 травня. Другий виграш вона планує зберігати як заощадження.

Цікаво, що магазин, де американка купила лотерейку, отримав 10 000 доларів після перемоги Крістін.