Канадський долар зростає в ціні після заяви Трюдо

Канадський долар подорожчав до пікового рівня майже за три тижні щодо долара США. На курс валюти впливає те, що інвестори зважують новини про відставку Джастіна Трюдо та можливість Канади уникнути тарифів з боку США. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Також зафіксували зростання прибутковості канадських облігацій. Цей показник зріс на 1,8 базисного пункту до 3,250%

Нагадаємо, що Джастін Трюдо заявив, що планує покинуту посаду лідера Ліберальної партії Канади. Водночас політик буде виконувати обов'язки прем'єр-міністра поки партія не обере йому наступника.

Фінансові ринки зафіксували зростання на тлі політичних новин в країні. Зокрема, йдеться про те, що інвестори відреагували на політичну ясність після закликів до Трюдо піти у відставку з грудня. Крім того, вони виділяють перспективу більш дружнього уряду для ринку.

Старший аналітик валютного ринку в Monex Europe Ltd Нік Різ заявив, що рішення Трюдо про відставку сприяє зростанню курсу канадського долара. Він додав, що ринки розчарували в політику. Мовляв, його адміністрація керувала періодом економічної стагнації.