Туреччина буде шукати нафти в Чорному морі

Анкара планує розпочати нові бурові роботи в Чорному морі для пошуку покладів нафти. Відповідну заяву зробив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN Türk.

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Плани Туреччини стосуються буріння в південно-західній частині Чорного моря. За словами чиновника, вони виявили місце в районі Чаєлі провінції Різе, яке може виявитися нафтовим родовищем. Тож країна планує провести там бурові роботи.