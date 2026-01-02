Це рішення змінить ринок нафти: зараз все залежить від однієї організації

ОПЕК+ планує нову зустріч у неділю 4 січня. Під час неї буде ухвалюватись рішення про подальший рівень видобутку. Як кажуть експерти, імовірно, він не зазнає змін.

Що відомо про нове засідання ОПЕК+?

Троє делегатів ОПЕК+ уже підтвердили інформацію, що організація, імовірно, залишить рівень видобутку без змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Таке рішення може бути ухвалено попри високу політичну напруженість між ключовими членами ОПЕК. Йдеться про конфлікт між Саудівською Аравією та ОАЕ через Ємен. Ситуація там зараз загострюється, повідомляє CNN.

Зверніть увагу! Напруженість між ОАЕ та Саудівською Аравією загострилася ще у минулому місяці. Нагадаємо, ці країни підтримують протилежні сторони в конфлікті в Ємені, що триває вже 10 років. Саме у грудні угруповання, пов'язане з ОАЕ, захопило територію уряду, який підтримується Саудівською Аравією.

Важливо зазначити, що ОПЕК+ зберігає зазвичай єдність, попри серйозні внутрішні конфлікти. Як приклад варто навести війну між Іраном та Іраком.

Недільна зустріч восьми членів ОПЕК+, яка видобуває близько половини світового обсягу нафти, відбулася після того, як ціни на нафту впали більш ніж на 18% у 2025 році – найбільше падіння з 2020 року – на тлі зростаючих побоювань щодо надлишку пропозиції,

– повідомило видання.

Що відомо про рівень видобутку ОПЕК+?