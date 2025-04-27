Чи видобувають в Україні один із найпопулярніших дорогоцінних каменів у світі

Алмаз – це надзвичайно популярний дорогоцінний камінь. У світі існує чимало країн, які багаті на алмази. Тоді як в Україні ситуація трохи інша.

Чи видобувають алмази в Україні

В Україні на сьогодні немає жодного об'єкта, де видобувають алмази. Для прикладу, кар'єрів або шахт, інформує 24 Канал.

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Проте геологи заявили, що необхідні мінерали виявили в українських надрах. За їхніми словами, йдеться про досить велику кількість. Ба більше, поодинокі екземпляри кристалів знаходили у кількох областях України, як у Донецькій і Хмельницькій.

Що таке алмаз Це найтвердіший мінерал, кристалічна форма чистого вуглецю з унікальними властивостями прозорості, твердості, пружності, стійкості до агресивних середовищ. Це також найпопулярніший дорогоцінний камінь у світі.

Водночас найбільш перспективи родовищем алмазів в Україні розташоване в Кіровоградській області. Геологи також зазначали, що мінерали можуть бути в Миколаївській і Волинській областях. Нагадаємо, що в Україні є досить великі запаси золота. Золоторудний потенціал України оцінюється в понад 3000 тонн.

Зверніть увагу! Найбільші родовища з видобування алмазів у світі розташовані в Росії, Ботсвані, Конго, Австралії, Канаді, Південній Африці, Анголі тощо, за даними Times of India.