Відбудова України: як Франція планує відновлювати Чернігівщину

Через російську агресію, українські населені пункти зазнали значних руйнувань. Міжнародна спільнота пообіцяла сприяти відбудові України.

Що відомо про договір

4 березня Міністерство відновлення України, Чернігівська ОВА та Французька агенція міжнародного технічного співробітництва Expertise France підписали спеціальний Меморандум про співпрацю. Домовленості стосуються спільної роботи над відбудовою Чернігівщини.

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Олександр Кубраков Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Наша спільна мета – сприяти якнайшвидшому відновленню регіону та довготривалій трансформації через програми і плани відновлення громад. Успішне партнерство між французькими й українськими громадами має важливе значення для сталого розвитку Чернігівщини, особливо зважаючи на поступову інтеграцію України у економічний простір Євросоюзу.

При цьому, Кубраков зазначив, що перший крок у співпраці уже зроблено. Йдеться про відкриття офісу взаємопідтримки громад у Чернігові.

Яку допомогу отримає Чернігівщина

Станом на тепер, відомо про декілька конкретних проєктів, над якими працюють як українська, так і французька сторона. Зараз обсяг витрат на відбудову, у межах цієї співпраці, сягає більш як 5 мільйонів євро.

Варто зазначити, що Франція уже сприяє відновленню Чернігівщини. Йдеться про надання гуманітарної допомоги, відновлення культурного сектору, а також транспортну підтримку.