Не вийде обміняти: які 100 доларів не приймають банки та обмінники

Обмін доларів – це досить поширена практика в Україні. Проте з деякими банкнотами можуть виникнути проблеми. Зокрема, йдеться про купюри номіналом 100 доларів.

Які 100 доларів не приймають в Україні

Центральний банк США – Федеральний резерв – у 2024 році повідомив, що банкнота номіналом 100 доларів – це найпоширенішою паперова купюра в країні. Про це пише 24 Канал. В Україні також досить поширений цей номінал.

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Для розуміння, в Україні дійсні всі долари, які випустили з 1914 року. Це стосується банкнот номіналом 100 доларів.

Цікаво! У 2013 році центральний банк США ввів в обіг 100 доларів нового зразка. На сьогодні це найновіша банкнота американської валюти загалом. Проте у 2026 році Федеральний резерв планує почати новий цикл оновлення дизайну та захисних елементів на купюрах долара США.

У Національному банку України пояснили, що банки та пункти обміну зобов'язані проводити операції з всіма купюрами іноземної валюти, які не мають ознак значного зношення та/ або пошкодження, а також пройшли перевірку на справжність.

Регулятор наголосив, що рік випуску і номінал купюри не відіграє ролі в цьому процесі, незалежно від року випуску та дизайну за певними винятками. Ба більше, ні номінал, ні рік випуску доларів США не впливають на вартість валюти.