Підрив гегемонії долара: у Morgan Stanley назвали активи, які можуть змінити світ фінансів

Аналітики з потужного американського банку Morgan Stanley провели дослідження тенденцій на світовому ринку та назвали досить неочікуваних конкурентів для статусу долара США у світі.

Нагадаємо, що на сьогодні американський долар – це головна резервна валюта у світі. Крім того, саме долар найчастіше використовують у світовій торгівлі. Проте у Morgan Stanley вважають, що роль цієї валюти, як наріжного каменю глобальної фінансової системи, можуть переглянути.

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Біткойн може пришвидшити відмову від долара США

Експерти з Morgan Stanley заявили, що до цього може призвести зростання інтересу до цифрових активів. Зокрема, йдеться про біткойн, збільшення обороту стейблкойнів. Також виділяють реальні перспективи застосування цифрових валют центральних банків (CBDC) у транскордонних розрахунках.

Додають, що наразі ці інновації знаходяться на стадії зародження, але водночас вони "відкривають можливості для підриву гегемонії долара США". інвестиційні банкіри вказують, що макроінвесторам уже зараз варто замислитися над тим, як ці цифрові активи можуть змінити майбутню динаміку долара, з врахуванням наслідків для світової фінансової стабільності та грошово-кредитної політики.

Інвестор та мільярдер Тім Дрейпер прогнозує, що у 2024 році курс біткойна зросте доза монету. Цікаво, що він подвоїв свій попередній прогноз для цифрової монети на поточний рік.

Тоді як очільник відділу цифрових активів Morgan Stanley Ендрю Піл вважає, що дедоларизація у світі може значно пришвидшитися через запуск спотових ETF на біткойн. Одна з причин – приплив коштів у нові продукти, який фіксують кожного тижня, уже перетнув позначку у мільярди доларів.

Експерт також вказує, що за останні 15 років популярність біткойна у світі лише зростає. Зокрема, на сьогодні найвідомішою криптовалютою у світі володіють 106 мільйонів людей.