Молдова відмовилася від долара

З 2 січня 2025 року Молдова буде використовувати євро як базову валюту для визначення офіційного обмінного курсу лея. Про це повідомив Національний банк Молдови. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу центрального банку країни.

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До цього Молдова використовувала для встановлення обмінного курсу в країні американський долар. У центральному банку пояснили, що це рішення відповідає орієнтації економіки Молдови на ринок Європейського Союзу. Блок відіграє ключову роль в комерційній та фінансовій структурі Молдови.

До теми! Наразі Молдова не є частиною Європейського Союзу. Водночас Молдова, як й Україна, має статус держави-члена на вступ в ЄС.

Центральний банк Молдови також підмітив, що цей перехід зменшить коливання курсу молдовського лея щодо євро. Регулятор вважає, що завдяки прив'язці курсу до євро економіка країни виграє, а також це допоможе знизити витрати на обмін валюти.