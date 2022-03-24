Так, російський індекс ММВБ виріс на 11%. Проте це аж ніяк не означає, що з російською економікою все гаразд. Такого результату Росії вдалося досягти лише через свої схеми, які вона не зможе застосовувати вічно.
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Обмеження
Торгова сесія 24 березня триватиме лише 4 години. А торгувати можна лише активами 33 найбільших російських компаній.
Крім того, Московська біржа зробила все, щоб уникнути розпродажу активів російських компанії:
- заборонила продаж акцій іноземцям;
- заборонила короткі продажі.
Що таке короткий продажЦе коли інвестор продає акції, фактично не володіючи ними, якщо вірить у те, що вони впадуть в ціні. "Короткі продавці" прагнуть отримати прибуток від очікуваного падіння активів.
З обмеженнями на продаж і репатріацію за кордон, це не функціональний ринок з точки зору ефективного визначення цін, враховуючи, що іноземці домінують у вільному обігу ринку,
– сказав Хаснайн Малік, стратег Tellimer.
Та й попри так зване відкриття біржі, користувачі найбільшого національного банку Сбербанку не змогли зайти на біржу через інвестиційний додаток і торгувати. Цілком ймовірно, що таке спіткало й користувачів інших додатків.
Нагадаємо, що раніше Росія заявляла про намір витрати 1 трильйон рублів на купівлю російських акцій для підтримки ринку. Цілком ймовірно, що і цей фактор сприяв росту ринку.
Іншою ймовірною причиною Іскандер Луцько, головний інвестиційний стратег ITI Capital, називає те, що у росіян більше не залишилося варіантів куди вкладати гроші. Адже депозити з жорсткими банківськими обмеженням та високою інфляцією – вже не варіант.
Обвал ринку неминучий
Нагадаємо, що у день вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, індекс ММВБ обвалився на 45%. А наступними днями, коли Московська біржа була вже закрита, акції російських компаній на світових біржах обвалювалися на 95% і більше. Згодом акції цих компаній виключили.
Тож намір Росії всіма обмеженнями та способами підняти свій фондовий ринок – лише чергова спроба відвернути неминуче. Адже як тільки ринок запрацює повноцінно, іноземні інвестори його обвалять своїм виходом.
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