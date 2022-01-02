Від мемів до цифрових картин: ринок NFT виріс у 400 разів за рік

Обсяг торгів NFT перевищив 13 мільярдів доларів наприкінці 2021 року. Це майже у 400 разів більше, ніж на початку.

У 2020 році обсяг торгів NFT склав трохи більше як 33 мільйони доларів, дослідили в The Block Research. Майже 88% від загального обсягу продажів забезпечив провідний маркетплейс для ринку NFT – OpenSea.

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Цікаво, що бум на ринку NFC почався у серпні 2020 року. При тому, що ще у червні деякі експерти заявляли, нібито ринок NFT луснув.

Що таке NFT Дослівно це невзаємозамінний токен. Це тип цифрового активу, який працює на базі блокчейну і дозволяє отримати право власності. Кожен NFT – унікальний, його неможливо замінити. Прикладом NFT може бути картинка, відео, твіт чи будь-що інше в мережі.

Найдорожчі NFT у 2021 році

"The Merge" — 91,8 мільйона доларів



NFT "The Merge" – найдорожче у 2021 році / Фото Nifty Gateway

NFT під назвою "The Merge" отримав не одного покупця, а одразу 28 983, серед яких розділили 312 686 фрагментованих частин NFT "The Merge", створеного Паком.

"Everydays – The First 5,000 Days" — 69,3 мільйона доларів



Один з найвідоміших NFT-токенів / Фото Christie's

Цей NFT-токен був найдорожчим майже протягом всього 2021 року. Американський художник Майкл Вінкельманн, також відомий як Beeple, увійшов в історію, коли продав NFT "Щодня: Перші 5000 днів" за 69,3 мільйона доларів на аукціоні Christie's. Цей конкретний продаж допоміг широко популяризувати ринок NFT.

"Human One" — 28,98 мільйона доларів



Цифрове та фізичне творіння художника / Фото Christie's

Ще одне творіння Beeple. NFT "Human One" — це 3D-скульптура NFT у натуральну величину, яка зображує людину в скафандрі сріблястого кольору, але може змінюватися за примхами художника.

Cryptopunk #7523 — 11,75 мільйона доларів



Один з 10 тисяч персонажів / Фото Sotheby's

У колекції CryptoPunks 10 000 колекційних персонажів, кожен з яких унікальний. Попри це вони відрізняються у вартості в залежності від їх рідкісності. До прикладу Cryptopunk #7523 – один з 9 криптопанків-прибульців.