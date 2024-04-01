Партія чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала поразки на місцевих виборах, який були у неділю.

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Ліра зафіксувала новий обвал на ринку

Національна валюта Туреччини – ліра – впала на 0,2% до 32,43 за долар. На момент закриття торгів, це був рекордний мінімум. Варто додати, що торги у багатьох європейських ринках сьогодні досить кволі та обмежені у зв'язку зі святкуванням Паски.

Важливо! З початку 2024 року ліра впала на 9%. Це другий найгірший результат серед економік, які розвиваються. Більше впав лише чилійський песо.

Нагадаємо, що у середині березня ліра зафіксувала спад до попереднього антирекорду. Тоді валюта впала на 0,6%, досягнувши ціни на рівні 32,0254 ліри за долар.

Напередодні виборів у Туреччині інвестори висловлювали занепокоєння щодо того, чи може програш партії Ердогана спровокувати зміни в економічній політиці, яка з минулого року включала сукупне підвищення процентних ставок на 4150 базисних пунктів. Варто додати, що у промові Реджеп Ердоган визнав поразку своєї політичної сили й заявив, що вони мають винести уроки з такого результату.