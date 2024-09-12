Як перемога Камали Гарріс на виборах США може вплинути на долар і нафту

США та світ все ще оговтуються від дебатів між головними кандидатами на посаду президента першої країни світу – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Зокрема, результати дебатів спровокували появу нових прогнозів щодо шансів представниці демократів на перемогу.

Як перемога Камали Гарріс на виборах може вплинути на долар та нафту

Нагадаємо, що переможницею з дебатів, які відбулися 10 вересня у штаті Пенсильванія, вийшла Камала Гарріс. Про це свідчать дані соціологічного опитування: 63% респондентів надали перевагу представниці Демократичної партії США, згідно з даними CNN.

Станом на 12 вересня 2024 року Камалу Гарріс підтримують 49% виборців, тоді як Дональда Трампа – 47%, інформує The New York Times. 24 Канал розпитав українських експертів, чи може потенційна перемога Гарріс вплинути на фінансові ринки.

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В ексклюзивному коментарі економіст Олег Пендзин відзначив відразу декілька ключових деталей. По-перше, експерт наголосив, що вибори у США – це питання американського народу. Ба більше, в ці процеси жодним чином ніхто не втручається і втручатися не буде.

По-друге, експерт наголосив, що на сьогодні шанси Камали Гарріс на перемогу у виборах США оцінюють десь у співвідношенні 50 на 50 щодо Дональда Трампа, тож абсолютно не факт, що саме вона здобуде перемогу в президентських перегонах.

Олег Пендзин Економіст та експерт економічного дискусійного клубу Ми від Камали Гарріс на сьогодні, до речі, це зазначають експерти, не почули ні на дебатах, ні на її передвиборчих зустрічах, в чому є суті економічної програми. Вона заявила, що ця програма є, але її особливості, її наріжні моменти поки що не озвучені. Тому говорити, яким чином те, що ніхто не чув, вплине на вартість американської валюти, ціни на нафту і так далі, достатньо важко, адже ніхто не знає, що є елементами її програми.

До теми! За останні три місяці долар США подешевшав на 3,44%, згідно з даними MarketWatch. Тоді як у річному розрахунку позиції американської валюти ослабли на майже на 4%.

Олег Пендзин також припустив, що економічна політика Камали Гарріс буде відрізнятися від економічної політики чинного президента США Джозефа Байдена навіть попри те, що вони є представниками Демократичної партії США. Врешті решт політика Барака Обами і політика Джо Байдена серйозно відрізнялися в економічній царині.

Важливо! У першій половині вересня вартість нафти WTI зафіксувала черговий мінімум на ринку, відреагувавши на зміну прогнозу ОПЕК+ щодо попиту на нафту.

Економіст та керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський вважає, якщо демократи залишаться при владі, то нічого особливо не зміниться. Він додав, що політика адміністрації Гарріс, швидше за все, на 90% буде така ж сама. За його словами, якщо Трамп повернеться до влади, то, можливо, якісь зміни і будуть.

Ілля Несходовський Економіст Ринки будуть реагувати не на політичні рішення, а на економічні. Наприклад, як розвивається Китай, чи зменшить він своє зростання, попит на нафту, економічна ситуація в США, чи посилюються ознаки рецесії. Хоча я вважаю, що у цій ситуації йдеться про сценарій перебільшення факторів. Навряд чи у США буде рецесія, це дуже сумнівно.

Тому, якщо не змінюється, скажімо так, правляча партія, то суттєвих змін в політиці не відбувається, а відповідно вони й не мають впливу на економіку, заявив експерт.