Скільки росіянам буде коштувати новий "президентський" термін Путіна

Володимир Путін готується до нових "виборів" у Росії. Водночас росіянам доведеться сплатити досить значну суму за амбіції очільника Кремля.

Видання Reuters повідомляє, яка сума приблизно потрібна, щоб реалізувати усі передвиборчі обіцянки Володимира Путіна, а також новий пакет національних проєктів.

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Скільки потрібно грошей на обіцянки Путіна

За останніми підрахунками, платникам податків у Росії заплатять за п'ятий "президентський" термін Володимира Путіна майже 130 мільярдів доларів або 11,5 трильйона рублів.

Ось перелік ключових обіцянок очільника Кремля:

Зниження рівня бідності;

Збільшення обсягів несировинного експорту;

Вивести Росію на четверте місце за розміром економіки у світі;

Газифікація регіонів;

Старт модернізації комунальної інфраструктури, яка уже опинилася на межі краху.

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Додають, що обіцянки Путіна вимагають додаткові витрати з бюджету на щорічній основі. Йдеться про суму у розмірі 2 трильйонів рублів, за підрахунками директор з інвестицій Astra Asset Management. Натомість аналітики "Росбанку" вказують суму у розмірі 15 трильйонів рублів на шість років.