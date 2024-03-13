Видання Reuters повідомляє, яка сума приблизно потрібна, щоб реалізувати усі передвиборчі обіцянки Володимира Путіна, а також новий пакет національних проєктів.
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Скільки потрібно грошей на обіцянки Путіна
За останніми підрахунками, платникам податків у Росії заплатять за п'ятий "президентський" термін Володимира Путіна майже 130 мільярдів доларів або 11,5 трильйона рублів.
Ось перелік ключових обіцянок очільника Кремля:
- Зниження рівня бідності;
- Збільшення обсягів несировинного експорту;
- Вивести Росію на четверте місце за розміром економіки у світі;
- Газифікація регіонів;
- Старт модернізації комунальної інфраструктури, яка уже опинилася на межі краху.
Додають, що обіцянки Путіна вимагають додаткові витрати з бюджету на щорічній основі. Йдеться про суму у розмірі 2 трильйонів рублів, за підрахунками директор з інвестицій Astra Asset Management. Натомість аналітики "Росбанку" вказують суму у розмірі 15 трильйонів рублів на шість років.