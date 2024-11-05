Камала Гарріс проти Дональда Трампа: що може означати перемога кожного з них для світу фінансів

У вівторок, 5 листопада, американці обирають нового президента. Головними кандидатами є віцепрезидентка США Камала Гарріс та колишній президент та мільярдер Дональд Трамп. Перемога кожного з претендентів вплине на фінансові ринки та долар США.

Президентські вибори у США: як відреагують фінансові ринки

Головний інвестиційний стратег CFRA Research наголосив, що фондовий ринок має тенденцію до зростання незалежно від того, хто перебуває в Білому домі. Про це пише 24 Канал з посиланням Yahoo!Finance.

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Він згадав про кілька прикладів. З 1945 року фондовий ринок в середньому приносив прибуток на рівні 11% річних за президентів-демократів і 7% – за республіканців, що включає падіння за Джорджа Буша-молодшого під час глобальної фінансової кризи у 2008 – 2009 роках.

На сьогодні проаналізувати ситуацію на фондовому ринку США можна завдяки трьом ключовим індексам: S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Industrial Average. З початку 2024 року індекси зросли на понад 20%, на 23% та на 14% відповідно.

Важливо! Експерти намагаються оцінити, як відреагує фондовий ринок на перемогу як Камали Гарріс, яка балотується від демократів, так і на можливість повернення Дональда Трампа до Білого дому. На цю мить Гарріс в опитуваннях підтримують 49% виборців, а Трампа – 48%, за даними The New York Times.

Прогнози для фондового ринку

Що буде з ринками у разі перемоги Камали Гарріс:

Генеральний директор The Global CIO Office вважає, що облігації будуть дорожчати. Мовляв, Гарріс у Білому домі, найімовірніше, принесе менше сюрпризів для інфляції, що дозволить Федеральному резерву продовжувати зниження процентних ставок;

Прогнозують зростання цін на акції, які реагують на зміну монетарної політики центрального банку США. Йдеться про нерухомість, банки та виробництво;

Також очікують посилення секторів, які пов'язані з нерухомістю та відновлюваною енергетикою. Річ у тому, що Камала Гарріс робить ставку у своїй програмі на розвиток цих галузей. Зокрема, політикиня має на меті розвивати програму збільшення кількості будинків для життя в у США, як і надання субсидій для тих, хто прагне отримати перше власне житло.

Крім того, очікують на посилення позицій китайських акцій та американських компаній, які мають тісні зв'язки з Китаєм, у разі перемоги Камали Гарріс на виборах. Цей прогноз з'явився навіть попри те, що Джо Байден проводить досить жорстку політику проти Китаю. Проте Дональд Трамп відомий тим, що під час свого президентського терміну суттєво посилив конфронтацію з Пекіном, а також планує її продовжувати у разі перемоги.

До теми! Згідно з опитуванням підписників Bloomberg, лише 23% респондентів скоротили б свої вкладення в облігації у разі перемоги Камали Гарріс. Водночас таку опцію розглядають майже 50% опитаних, якщо у Білий дім повернеться Дональд Трамп.

Загалом очікують, що ціни на акції будуть зростати за президентства Камали Гарріс. Проте експерти зауважили, що потенційне збільшення податків для корпорацій з 21% до 28% та посилення регулювання може призвести до обмеження зростання, пише ABC News.

Що буде з фондовим ринком у разі перемоги Дональда Трампа:

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв продовжувати політику скорочення корпоративних податків та послаблення регулювання зі сторони держави. Це ймовірно сприятиме збільшенню прибутків компаній та зростанню фондового ринку у США;

До того ж очікують, що другий президентський термін Трампа сприятиму буму у секторі нафти, газу та штучного інтелекту. Натомість компаніям, які пов'язані з відновлюваними джерелами енергії, які підтримував Джо Байден, стане складніше.

Нагадаємо, що політик зустрічався з очільниками нафтових компаній, аби заручитися їхньою підтримкою на виборах. Трамп навіть пообіцяв їм скасувати усі обмеження, які запровадила адміністрація Байдена, якщо вони зберуть на його кампанію 1 мільярд доларів.

Водночас експерти виділили ключові ризики для ринкових показників у разі перемоги Трампа на виборах. Перш за все вони згадали про план політика щодо запровадження нових тарифів на всі імпортовані товари. На думку економістів, це може призвести до зростання інфляції. Ще один виклик – це масова депортація нібито нелегальних мігрантів. Результатом такої політики може стати дефіцит робочої сили на ринку.

Гарріс проти Трампа: що буде з доларом США

Камала Гарріс планує зробити акцент на фіскальних обмеженнях та збалансованій торгівлі під час свого президентства. Ця політика передбачає більш стабільний, але потенційно слабший долар. Річ у тому, що політикиня надає пріоритет довгостроковій економічній стабільності, а не короткостроковому зростанню.

Як згадували раніше, перемога Гарріс, найімовірніше, не створить нових викликів у контексті боротьби з інфляцією. Таким чином, центральний банк зможе й надалі без тиску реалізовувати монетарну політику. Зниження процентних ставок, як правило, призводить до певного ослаблення долара.

Натомість перемога Дональда Трампа спершу може сприяти зміцненню долара США на ринку через інфляцію та вищі процентні ставки. Проте у довгостроковій перспективі, долар може зіткнутися із серйозними проблемами, які пов'язані з дефіцитом та економічною невизначеністю.