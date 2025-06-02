Після обрання Навроцького президентом польські акції впали

Польські акції впали в понеділок після того, як кандидат від націоналістичної опозиції Кароль Навроцький переміг у другому турі президентських виборів країни, отримавши 50,89% голосів. Однак на таку перемогу негативно відреагували польські акції.

Як знизилися польські акції після перемоги Навроцького

Індекс 20 найбільших компаній на Варшавській фондовій біржі (WIG20) знизився на 2,14%, станом на ранок 2 червня, передає 24 Каналу з посиланням на Reuters.

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Як зазначають аналітик, перемога Кароля Навроцького у президентських виборах Польщі, ймовірно, принесе більше невизначеності на ринку. Є очікування, що він продовжить політику свого попередника, який також є союзником найбільшої опозиційної партії.

Президент не належить до того ж політичного табору, а це означає, що він, ймовірно, заблокує урядові ініціативи, тому це не є хорошою ситуацією,

– каже Роберт Мадж з Ipopema Securities.

Як додає аналітик Якуб Шкопек з Erste Group, перемога Навроцького може стати найбільшим викликом уряду Дональда Туска. Хоч парламент Польщі має найбільшу владу, втім президент може накласти вето на законодавство.