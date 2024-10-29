Найбільші банки Грузії різко втрачають гроші: це реакція на переможця на парламентських виборах

У Грузії оголосили результати парламентських виборів. Попередньо перемогу отримала партії "Грузинська мрія", яка й до цього була при владі. Фінансові ринки також відреагували на вибори.

Банки Грузії фіксують серйозні втрати після парламентських виборів

Після оголошення результатів виборів у Грузії на Лондонській фондовій біржі зафіксували знецінення акцій двох банків. Йдеться про Bank of Georgia та TBC Bank, які є найбільшими у Грузії. Про це інформує сайт біржі.

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Акції обох банків різко впали в ціні:

Цінні папери Bank of Georgia Group впали на 6,8% до 37,3 фунта стерлінгів;

Тоді як акції TBC Bank Group подешевшали на 13,2% до 24,9 фунта стерлінгів.

Ба більше, цінні папери кредиторів наблизилися впритул до мінімумів, які зафіксували в середині червня цього року. Тоді акції грузинських банків коштували 36,4 фунта стерлінгів та 23,5 фунта стерлінгів відповідно.

Президент Грузії та опозиція не визнають результатів виборів. Вони заявляють про фальсифікацію виборів і закликали до протестів. Ще 28 жовтня у столиці Грузії – Тбілісі – на мітинг вийшли тисячі людей. Опозиція вимагає проведення повторного голосування.