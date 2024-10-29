Крупнейшие банки Грузии резко теряют деньги: это реакция на победителя на парламентских выборах

В Грузии объявили результаты парламентских выборов. Предварительно победу одержала партии "Грузинская мечта", которая и до этого была у власти. Финансовые рынки также отреагировали на выборы.

Банки Грузии фиксируют серьезные потери после парламентских выборов

После объявления результатов выборов в Грузии на Лондонской фондовой бирже зафиксировали обесценивание акций двух банков. Речь идет о Bank of Georgia и TBC Bank, которые являются крупнейшими в Грузии. Об этом информирует сайт биржи.

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Акции обоих банков резко упали в цене:

В частности, ценные бумаги Bank of Georgia Group упали на 6,8% до 37,3 фунта стерлингов;

Тогда как акции TBC Bank Group подешевели на 13,2% до 24,9 фунта стерлингов.

Более того, ценные бумаги кредиторов приблизились вплотную к минимумам, которые зафиксировали в середине июня. Тогда акции грузинских банков стоили 36,4 фунта стерлингов и 23,5 фунта стерлингов соответственно.

Президент Грузии и оппозиция не признают результатов выборов. Они заявляют о фальсификации выборов и призвали к протестам. Еще 28 октября в столице Грузии – Тбилиси – на митинг вышли тысячи человек. Оппозиция требует проведения повторного голосования.