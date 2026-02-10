Хто з ветеранів має право на одноразову допомогу у 2026 році
- Ветерани з інвалідністю внаслідок війни мають право на одноразову допомогу, розмір якої залежить від групи інвалідності: І група – 400, ІІ – 300, ІІІ – 250 прожиткових мінімумів.
- Для отримання допомоги необхідно подати заяву, посвідчення особи з інвалідністю, паспорт, медичні документи, ідентифікаційний номер та реквізити банківського рахунку.
Українські ветерани мають право на спеціальну допомогу. Вона надається особам, які набули інвалідність, внаслідок війни. Зауважимо, що ця виплата – одноразова.
Що важливо знати про цю допомогу для ветеранів з інвалідністю?
Така допомога надається особам, яким встановлено статус гідно з пунктами 11 – 16 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Зверніть увагу! Особа має отримати спеціальне посвідчення, де вказано один із цих пунктів.
Розмір цієї допомоги залежить від призначеної особі групи, повідомляє Мінветеранів. Наразі ці виплати такі:
- особи, яким призначена І група, отримують одноразову допомогу – 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
- ІІ група – 300 прожиткових мінімумів;
- ІІІ група – 250 прожиткових мінімумів.
Станом на 2026 рік, прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс, до 3 328 гривень. Відповідно, кінцева сума одноразової допомоги така:
- І група – 1 331 200 гривень;
- ІІ група – 998 400 гривень;
- ІІІ група – 832 000 гривень.
Аби отримати цю допомогу, необхідно подати визначений перелік документів:
- заяву;
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- паспорт;
- витяг з рішенням експертної команди про проведення оцінювання, відносно функціонування особи або ж довідки медико-соціальної експертної комісії;
- ідентифікаційний номер;
- реквізити рахунку, який відкрито в банку на ім'я одержувача.
Важливо! Громадянина з інвалідністю може представляти уповноважена особа. Її статус має бути підтверджено документально.
Військовослужбовцям, які проходять військову службу, одноразова грошова допомога виплачується військовою частиною (установою, організацією), в якій проходять службу,
– зазначає міністерство.
Які нюанси важливо знати про цю допомогу?
Подавати документи для отримання цієї допомоги можна по-різному. Зокрема, особисто, поштою чи через ЦНАП.
Рішення щодо надання цієї допомоги ухвалює Мінветеранів. Кошти будуть переказані на рахунок, який вказано при подачі заяви.